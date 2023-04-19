2023/04/19 | 11:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد في كربلاء اجتماعا موسعا في مبنى

مديرية زراعة كربلاء المقدسة بادارة

مدير زراعة كربلاء المهندس محمد جاسم

الطيار بحضور قائممقام قضاء عين التمر

ومدير فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب

في كربلاء (السايلو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء : اجتماع لمناقشة خطة الحصاد والتسويق لمحصول الحنطة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء : اجتماع لمناقشة خطة الحصاد والتسويق لمحصول الحنطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).