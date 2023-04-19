2023/04/19 | 11:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفاد مجلس الفلك الدولي، بأن أستراليا حددت السبت أول أيام عيد الفطر وفق ما توصلت إليه الحسابات الفلكية لديها.وأعلن مجلس الإفتاء الأسترالي، اليوم الأربعاء، في تغريدة على حسابه في “تويتر”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول دولة تعلن موعد عيد الفطر رسمياً المركز الخبري الوطني.

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