2023/04/19 | 11:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يهنئ الإيزيديين: نستذكر تضحياتكم العظيمة التي دفعتكم للتمسُّكِ بعراقيتكم المركز الخبري الوطني.

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