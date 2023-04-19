"تعددت الأبواب والمفتاح بيد واحدة".. نشطاء يتفاعلون على لقاء الأسد ووزير خارجية السعودية

2023/04/19 | 11:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من استقبال الرئيس السوري، بشار الأسد لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان في دمشق.

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