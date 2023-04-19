2023/04/19 | 11:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منع سير الدرَّاجات سيكون ابتداءً من اليوم الساعة السابعة مساءً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية تمنع سير الدرجات النارية في العيد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية تمنع سير الدرجات النارية في العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).