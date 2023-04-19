الجيش السوداني يتصدى لهجوم على القصر الجمهوري.. و

2023/04/19 | 11:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت القوات المسلحة في السودان، الأربعاء، تصديها لهجوم جديد على محيط القيادة العامة والمطار بالعاصمة الخرطوم رغم سريان هدنة وقف إطلاق النار المؤقتة.

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