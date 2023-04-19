الرافدين يطلق دفعة جديدة من سلف الحشد الشعبي تصل الى 25 مليونا

2023/04/19 | 11:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مصرف الرافدين عن إطلاق الدفعة السادسة من سلف الحشد الشعبي إلكترونيا.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أنه “تم صرف الدفعة السادسة من سلف الحشد التي تبدأ من 5 ملايين ولغاية 25 مليون دينار”.

وأشار إلى أن “رفع السلف تم عن طريق البطاقات الإلكترونية أسوة بمنتسبي الداخلية والدفاع من الموطنين رواتبهم على المصرف بعد أن باشر المصرف بمنحهم السلف مسبقا”.

ولفت البيان إلى أن المصرف ماض في منح السلف لمقاتلي الحشد الشعبي تقديرا للتضحيات التي قدموها في الدفاع عن الوطن وسيكون إصدار السلف على شكل وجبات وبحسب الجداول والتوقيتات “.

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