بيان حكومي بشأن هروب

2023/04/19 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، بيانا بشأن هروب رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش.

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