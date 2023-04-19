مصرف التنمية الدولي يحقق ربحاً صافياً بنحو 12 ملياراً خلال الربع الأول

2023/04/19 | 12:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حقق مصرف التنمية الدولي، ربحاً صافياً بنحو 12 مليار دينار خلال الربع الأول من العام 2023.

ووفقاً لميزانية المصرف، خلال الربع الأول، فإن إجمالي إيراداته بلغت 32.2 مليار دينار مرتفعة بنسبة 33٪، مقارنة بالعام الماضي التي بلغت 23.2 مليار دينار خلال نفس الفترة.

وارتفع الربح الصافي بنسبة 56.5٪، إذ بلغ 11.91 مليار دينار، بينما كان في الربع الأول من العام الماضي 7.6 مليار دينار.

كما ارتفعت ودائع المصرف إلى 1.5 تريليون دينار.

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