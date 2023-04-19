يحيى رسول: سعد كمبش هرب من مركز الشرطة بالتعاون مع 3 أشخاص بعد زيارة نائب



يحيى رسول: سعد كمبش هرب من مركز الشرطة بالتعاون مع 3 أشخاص بعد زيارة نائب
2023/04/19 | 12:09 - المصدر: آي كيو نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يحيى رسول: سعد كمبش هرب من مركز الشرطة بالتعاون مع 3 أشخاص بعد زيارة نائب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/19 | 12:09.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يحيى رسول: سعد كمبش هرب من مركز الشرطة بالتعاون مع 3 أشخاص بعد زيارة نائب) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يحيى رسول: سعد كمبش هرب من مركز الشرطة بالتعاون مع 3 أشخاص بعد زيارة نائب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).



واصل القراءة على آي كيو نيوز