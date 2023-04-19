رسول يكشف تفاصيل هروب كمبش

2023/04/19 | 12:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هرب بعد زيارة النائب اسماء حميد كمبش الى مركز الشرطة وقت الافطار.

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