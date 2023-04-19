اللواء يحيى رسول يكشف تفاصيل هروب كمبش من السجن:زارته نائبة قبل الهروب

2023/04/19 | 12:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول

عبدالله ان هروب المتهم سعد حميد كمبش

رئيس ديوان الوقف السني السابق من مركز

الشرطة جاء بعد زيارة النائب اسماء حميد

كمبش الى نفس مر

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