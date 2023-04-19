2023/04/19 | 12:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: يتوقع أن تتخطى الهند الصين كأكبر دولة في العالم من...

ظهرت المقالة الأمم المتحدة تتوقع تقدم الهند على الصين في عدد السكان بحلول منتصف 2023 أولاً على المسلة.

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