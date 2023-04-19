الأمن الوطني يطيح بـ10 متهمين بالإرهاب في 4 محافظات

2023/04/19 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاربعاء، الاطاحة بـ10 متهمين بالارهاب في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار وبغداد.





وذكر بيان للامن الوطني في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "إستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة نفذَ جهاز الأمن الوطني سلسلة عمليات نوعية في محافظات (نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وبغداد)".

واضاف أنه "في نينوى وبعد توافر معلومات تؤكد وجود (3) أشخاص من الأهداف المطلوبة في الجانب الأيمن من المحافظة جرى نصب كمين محكم والإطاحة بهم وبدلالتهم تم التوصل إلى أحد القياديين في الجانب الأيسر والذي شغل منصب ما يسمى (عسكري القاطع) وشارك في شن هجمات إرهابية ضد القوات الأمنية".

وتابع "أما في محافظات الأنبار وصلاح الدين وبغداد وبعد تكثيف الجهد الإستخباري تمكنت مفارزنا من إلقاء القبض على (6) متهمين بالإرهاب صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية".

واوضح أنه "تم تدوين أقوال المتهمين جميعاً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".

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