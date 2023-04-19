مشاهد توثق لحظة هروب سعد كمبش من السجن (فيديو)

2023/04/19 | 12:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، على مقطع فيديوي يوثق لحظة هروب رئيس ديوان الوقف السني الأسبق سعد كمبش من السجن الواقع في المنطقة الخضراء.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، توضيحاً بشأن هروب رئيس ديوان الوقف السني الاسبق سعد كمبش من السجن.

وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بتاريخ 3/21 من العام الجاري تم القاء القبض على المتهم سعد حميد كمبش رئيس ديوان الوقف السني السابق من قبل الفريق الساند على ذمة الهيئه العليا للنزاهة، وبتاريخ 4/11 اصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمها بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات على هذا المجرم وفق المادة 331 ق ع والموقوف في مركز شرطة كرادة مريم".

واضاف أنه "بتاريخ 4/18 الجاري وبعد زيارة النائب اسماء حميد كمبش الى مركز الشرطه وقت الافطار ومغادرتها له وعند الساعة 2230 هرب المحكوم بمساعدة ثلاثة اشخاص من خلف المركز والوصول الى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه الى جهة مجهولة".

وتابع أنه "باشرت الاجهزة المختصة بالتحقيق ووضعت يدها على الوثائق والأدلة وباشرت بكشفها والقاء القبض على كل من له علاقة بالهروب والاطراف التي سهلت ذلك، وقد اصدر قاضي التحقيق امر بتوقيف ضباط ومنتسبي المركز المسؤولين عن حماية الموقف".

وأمس الثلاثاء، أفاد مصدر أمني، بهروب رئيس ديوان الوقف السني الاسبق سعد كمبش من المنطقة الخضراء.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "كمبش هرب من مركز شرطة كرادة مريم داخل المنطقة الخضراء عبر سيارة مدنية".

وأضاف أن "انتشارا امنيا كبيرا الآن داخل الخضراء".

وكانت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة قد أعلنت بوقت سابق، عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد على رئيس ديوان الوقف السنيِّ الأسبق؛ جراء ارتكابه ما يخالف واجباته الوظيفيَّـة، والتسبب بالإضرار بالمال العام.

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