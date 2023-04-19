2023/04/19 | 12:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء ، العثور على 134000 حبة مخدرة شمال بغداد.وذكر بيان للاتحادية تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “قوة من اللواء العشرون الفرقة الخامسة مسنودة بالجهد الاستخباري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على 134 ألف حبة مخدرة شمالي بغداد المركز الخبري الوطني.

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