2023/04/19 | 12:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أظهرت بيانات أصدرتها الأمم المتحدة ،اليوم الأربعاء ،أن الهند في طريقها لتصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان متجاوزة الصين بنحو 3 ملايين شخص في منتصف هذا العام.وتشير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير: عدد سكان الهند يتجاوز الصين بحلول منتصف 2023 المركز الخبري الوطني.

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