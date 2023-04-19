2023/04/19 | 12:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، أن هنالك تحخصيصات في الموازنة تقدر بالتريليونات من الدنانير، لا تعلم اللجنة المالية النيابية تفاصيلها.وقال النائب جمال كوجر انه “لا توجد تفاصيل لتخصيص تريليون ونصف التريليون للبرنامج الحكومي”، مبينا ان “اللجنة المالية … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو المالية النيابية جمال كوجر: تريليونات الدنانير في موازنة 2023 لا نعرف عنها ولا عن تفاصيلها شيئاً) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو المالية النيابية جمال كوجر: تريليونات الدنانير في موازنة 2023 لا نعرف عنها ولا عن تفاصيلها شيئاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).