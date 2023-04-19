2023/04/19 | 12:25 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكين: نحتفظ بحقنا في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية أمن الصين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/19 | 12:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بكين: نحتفظ بحقنا في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية أمن الصين) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بكين: نحتفظ بحقنا في اتخاذ جميع الإجراءات لحماية أمن الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).