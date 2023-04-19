2023/04/19 | 12:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة جديدة قوامها نمذجة بيانات عام 2018، إلى أنّ الإفراط بتناول منتجات القمح والأرز المكرّر، مقابل تناول كمية قليلة جدًا من الحبوب الكاملة، يؤدي إلى تزايد عدد حالات الإصابة بمرض السكري من النوع 2 في العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكربوهيدرات المكرّرة واللحوم الحمراء تتسبب بزيادة عدد الإصابات بمرض السكري "2" عالميًا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكربوهيدرات المكرّرة واللحوم الحمراء تتسبب بزيادة عدد الإصابات بمرض السكري "2" عالميًا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).