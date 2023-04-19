بكمائن محكمة.. الإطاحة بـ 10 متهمين بالإرهاب في أربع محافظات

2023/04/19 | 12:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، الاطاحة بـ (10) متهمين بالإرهاب في محافظة نينوى وصلاح الدين والأنبار وبغداد.

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "إستناداً لمعلومات استخبارية دقيقة نفذَ جهاز الأمن الوطني سلسلة عمليات نوعية في محافظات (نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وبغداد).وأشار الى انه "بعد توافر معلومات تؤكد وجود (٣) أشخاص من الأهداف المطلوبة في الجانب الأيمن من المحافظة جرى نصب كمين محكم والإطاحة بهم وبدلالتهم تم التوصل إلى أحد القياديين في الجانب الأيسر والذي شغل منصب ما يسمى (عسكري القاطع) وشارك في شن هجمات إرهابية ضد القوات الأمنية في نينوى".

واضاف الجهاز، بحسب البيان "أما في محافظات الأنبار وصلاح الدين وبغداد وبعد تكثيف الجهد الإستخباري تمكنت مفارزنا من إلقاء القبض على (٦) متهمين بالإرهاب صادرة بحقهم مذكرات قبض قضائية".ولفت الجهاز الى ان "المتهمين تم تدوين أقوال جميعاً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".

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