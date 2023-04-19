2023/04/19 | 13:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تدوين أقوال المتهمين جميعاً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يقبض على متهمين بالإرهاب في أربع محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يقبض على متهمين بالإرهاب في أربع محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).