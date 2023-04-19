صحة كربلاء تضع خطة طوارئ بمناسبة عيد الفطر المُبارك .. هذه تفاصيلها

2023/04/19 | 13:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة كربلاء ، اليوم

الأربعاء ، وضع خطة طوارئ خاصة لعطلة

عيد الفطر المُبارك .

وقال مدير عام الدائرة ، الدكتور صباح

الموسوي ، في تصريح صحفي ، تلقته ( وكالة

نون الخبربة ) ، إن " الدائرة ، وض

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