غلق 35 مركز تجميل غير مرخص في بغداد خلال الأسبوع الحالي

2023/04/19 | 13:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء،

اغلاقها خلال الأسبوع الحالي، 35 مركز

تجميل غير مرخص في بغداد، خلال حملة

كبرى لغلق المراكز غير المجازة

والمخالفة في العاصمة.

وقال مدير عمليات الجريمة المنظم

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