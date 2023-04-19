متحور كورونا الجديد يواصل انتشاره .. روسيا تسجل أول إصابة

2023/04/19 | 13:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة "روس بوتريب نادزور" -

الرقابة على حقوق المستهلكين الروسية

-اكتشاف أولى حالات الإصابة بمتحور جديد

لفيروس كورونا" أطلقت عليه تسمية

"أركتوروس".

وقالت إن هذا المتغير الفرعي الجديد

لفيروس "كورو

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