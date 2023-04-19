ارتفاع مبيعات المركزي العراقي من الدولار لأكثر من 319 مليوناً

2023/04/19 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، ارتفاع مبيعات مزاد العملة الصعبة (الدولار)، الى اكثر من 319 مليون دولار.

وذكرت نافذة بيع العملة في نشرة تابعتها (بغداد اليوم) أن "مبيعات نافذة بيع العملة الأجنبية ارتفعت اليوم الى اكثر من 319 مليون دولار".

واوضحت أن "إجمالي مبالغ التحويلات الى الخارج (حوالات ، إعتمادات) بلغ 93,695,917 مليوناً واجمالي مبالغ البيع النقدي بلغ 225,900,000 مليون دولار".

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