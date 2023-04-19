المدير الجديد للخطوط الجوية العراقية يتسلم مهام عمله

2023/04/19 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاربعاء، تسنم مناف عبد المنعم مهام ادارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية خلفاً لكريم كاظم حسن.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم تكليف مناف عبد المنعم عاجل بمهام إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية خلفاً لكريم كاظم حسين إستناداً الى الأمر الديواني الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

واضافت أن "الإدارةُ الجديدة قدمت خلال حفل الإستلام والتسليم شكرها لمعالي وزير النقل رزاق محيبس السعداوي على منحهِ الثقة لادارة هذه الشركة العريقة وكذلك شكرها للإدارة السابقة على جميع جهودها لخدمة الناقل الوطني".

وأكد عاجل بحسب البيان، على "أهمية تكثيف جميع الجهود والتعاون المشترك مابين جميع ملاكات الشركة لتطوير العمل والخدمات التي يقدمها الناقل الوطني للصالح العام والارتقاء بالخطوط الجوية العراقية الى مستوى الشركات العالمية في مجال النقل الجوي".

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