مقتل 4 إرهابيين بضربة جوية في وادي الشاي بكركوك

2023/04/19 | 13:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاربعاء، مقتل 4 إرهابيين بضربة جوية في وادي الشاي بمحافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "وفقاً لمعلومات ومتابعة دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبأشراف وتخطيط ومتابعة خلية الاستهداف قيادة العمليات المشتركة نفذ صقور الجو الأبطال بواسطة طائرات (F16) ضربة جوية ناجحة في قاطع عمليات كركوك_ وادي الشاي".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن مقتل 4 ارهابيين وتدمير اوكار كانت تستخدمها هذه المجموعة الارهابية".

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