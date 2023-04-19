2023/04/19 | 13:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: محمد السعبري رسالة للسيد رئيس السلطة التشريعية المحترم.الاخ محمد...

ظهرت المقالة رسالة الى الحلبوسي أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسالة الى الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسالة الى الحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).