2023/04/19 | 13:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eyjjGV_UJwc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المواطن العراقي البسيط من النفط مقابل الغذاء والدواء إلى الصمون مقبل الطحين) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المواطن العراقي البسيط من النفط مقابل الغذاء والدواء إلى الصمون مقبل الطحين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).