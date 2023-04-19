يوسف أمين يلتحق بوفد ليوث الرافدين في إسبانيا

2023/04/19 | 13:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التحق المحترف في صفوف فينورد الهولندي يوسف أمين، بمسعكر منتخبنا الشبابي في مدينة ملقا الإسبانية.

ووصل وفد منتخب ليوث الرافدين إلى إسبانيا، في وقتٍ متأخرٍ من مساء أمس، وذلك للدخول في معسكرٍ تدريبيّ في إسبانيا للفترة من 18 من هذا الشهر إلى الرابع من الشهر المقبل، تتخلله 4 مبارياتٍ استعداداً لنهائياتِ كأس العالم تحت 20 عاماً المزمع إنطلاقها في 20 أيار المقبل.

ويخوضَ المنتخب مرانه الأول اليوم عند الساعة السادسة مساءً له في معسكره في مدينةِ روتا الإسبانيّة.

وسيلتحق اللاعب علي طاهر أكبر بوفد المنتخب اليوم، بينما سيلتحق المحترفون كل من آدم طالب، شربل شمعون بوفد المنتخبِ تباعاً، بينما من المؤمل تواجد اللاعب علي جاسم بعد 22 من هذا الشهر.

كما تعذر التحاق اللاعبين المحترفين زيدان إقبال والكسندر اوراها والاي فاضل بسبب رفض أنديتهم تفريغهم في الوقت الحالي، فضلاً عن اللاعب يوسف الإمام الذي هو في طور إكمال جواز سفره العراقي.

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