إحباط عملية إدخال 5 كغم حشيشة من دولة مجاورة للعراق واعتقال المتهمين

2023/04/19 | 13:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأربعاء، إحباط عملية إدخال (5) كغم من مادة الحشيشة المخدرة والقبض على متهمين من إحدى دول الجوار في البصرة.

وذكر بيان للوكالة أن “ضمن مهامها في مسك الحدود مع دول الجوار ومن خلال معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إحباط عملية إدخال (5) كغم إلى داخل الأراضي العراقية عبر إحدى دول الجوار وإلقاء القبض على متهمين اثنين من إحدى دول الجوار”.

وأضاف أنه “تم ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط أصولي وإيداع المتهمين التوقيف لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما”.

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