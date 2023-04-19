2023/04/19 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الأربعاء، إحباط عملية إدخال (5) كغم من مادة الحشيشة المخدرة والقبض على متهمين من إحدى دول الجوار في البصرة.وذكر بيان للوكالة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احباط عملية ادخال كمية مخدرات من احدى دول الجوار المركز الخبري الوطني.

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