أسهم أوروبا تهبط قبيل إعلان بيانات التضخم لشهر آذار

2023/04/19 | 13:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انخفضت الأسهم الأوروبية الأربعاء بينما يدرس المستثمرون بيانات التضخم في بريطانيا ونتائج أعمال الشركات مع انتظارهم بيانات التضخم بمنطقة اليورو في اذار لاستقاء مؤشرات على مسار تشديد السياسة النقدية الأوروبية.وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش مع انخفاض مؤشري القطاعين العقاري والتكنولوجي سريعي التأثر بحركة الفائدة […]

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