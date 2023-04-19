إيران: سير المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشهد تقدماً والاتصالات مستمرة

2023/04/19 | 13:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس منظمة الطاقة الذرية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ” محمد اسلامي” على أن سير المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشهد تقدما، مشيرا الى الزيارات التي تقوم بها الوفود الفنية والخبراء والاتصالات القائمة بين كلا الجانبين.وأشار ” اسلامي … Readmore

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