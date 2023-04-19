ما هي مسببات الأرق خلال شهر رمضان.. وكيف يمكنك تجنب هذه المشكلة؟

2023/04/19 | 13:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس من الغريب أن تتأثّر جودة نوم بعض الأفراد خلال شهر رمضان بسبب كثرة زّيارات الأقارب والأصدقاء، وضرورة الاستيقاظ صباحًا لتناول وجبة السّحور.وتناول الحساب الرسمي لمجلس الصحة لدول مجلس التعاون بتغريدة عبر "تويتر" بعض الإرشادات لتجنّب الأرق.

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