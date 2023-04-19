البصرة.. احباط عملية ادخال

2023/04/19 | 13:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، احباط عملية ادخال (5) كغم من مادة الحشيشة المخدرة، فيما اشارت الى القبض على متهمين من احدى دول الجوار في محافظة البصرة.

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