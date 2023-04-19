شارع المتنبي متنفس للأهالي.. رمضان يحيي بغداد القديمة

2023/04/19 | 13:52 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحول شارع المتنبي ومبنى القشلة التراثي إلى متنفس لأهالي بغداد في ليالي رمضان المبارك، بينما تضيق الأماكن العامة بعد انحسارها بسبب الإهمال أو الاستيلاء عليها من جماعات مسلحة وتحويلها إلى عقارات سكنية.

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