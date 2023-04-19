2023/04/19 | 13:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو:لحظة هروب رئيس ديوان الوقف السني السابق المدان سعد كمبش من احد مراكز الشرطة في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نون الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/19 | 13:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.

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