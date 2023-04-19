السوداني يطلع ميدانياً على أعمال تطوير في مدخل بغداد- الموصل

2023/04/19 | 14:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

اطلع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، ميدانياً على أعمال التطوير والتأهيل في مدخل بغداد الشمالي (بغداد- الموصل).

وذكر بيان لمكتب السوداني، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أطّلع ميدانياً على أعمال التطوير والتأهيل في مدخل بغداد الشمالي (بغداد- الموصل)".

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