2023/04/19 | 14:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة النقل، الأربعاء، عن تكليف مناف عبد المنعم عاجل بمهام إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية خلفاً لكريم كاظم حسين، استناداً الى الأمر الديواني الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "الإدارة الجديدة قدمت خلال حفل الاستلام والتسليم شكرها لوزير النقل رزاق محيبس السعداوي على منحهِ الثقة لادارة هذه الشركة العريقة وكذلك شكرها للإدارة السابقة على جميع جهودها لخدمة الناقل الوطني".

وأكد عاجل، على "أهمية تكثيف جميع الجهود والتعاون المشترك مابين جميع ملاكات الشركة لتطوير العمل والخدمات التي يقدمها الناقل الوطني للصالح العام والارتقاء بالخطوط الجوية العراقية الى مستوى الشركات العالمية في مجال النقل الجوي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل يتسلم مهام إدارة الخطوط الجوية العراقية ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل يتسلم مهام إدارة الخطوط الجوية العراقية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).