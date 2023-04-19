2023/04/19 | 14:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بمقتل شيخ عشيرة بنزاع مسلح بأحد أقضية ذي قار.وقال المصدر، لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن “نزاعا عشائريا مسلحا اندلع اليوم، في قضاء النصر بمحافظة ذي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل شيخ عشيرة بهجوم مسلح استهدف منزله في ذي قار المركز الخبري الوطني.

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