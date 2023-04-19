"جثث في الشوارع".. موجة نزوح إلى خارج الخرطوم وسط استمرار الاشتباكات

2023/04/19 | 14:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفر آلاف المدنيين من الخرطوم تحت القصف، الأربعاء، فيما خلف القتال المستمر لليوم الخامس على التوالي بين قوات الدعم السريع والجيش النظامي قرابة 200 قتيل في السودان.

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