وزير العدل يوجه بالسماح لذوي السجناء بزيارتهم خلال العيد

2023/04/19 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأربعاء، دائرتي الإصلاح العراقية والأحداث بالسماح لذوي السجناء بزيارتهم خلال عيد الفطر المبارك.

وقال شواني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هذه الخطوة تأتي لمراعاة الظروف الإنسانية للنزلاء حيث وجهنا بالسماح لزيارتهم من قبل عوائلهم في كافة السجون التابعة لوزارة العدل، في ضوء مبادئ حقوق الإنسان التي كفلها الدستور العراقي".

واضاف أن "على ‏الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات الصحية والأمنية اللازمة لتأمين الزيارات للنزلاء مع ذويهم".

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