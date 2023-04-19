البرلمان يرفض فرض ضريبة على المواطن من قبل شركة زين بمقدار 350 دينارًا

2023/04/19 | 14:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت رئيس لجنة الاتصالات النيابية زهرة البجاري اليوم الاربعاء رفضها فرض ضريبة بمقدار 350 دينارا على المواطنين من قبل شركة زين.وذكرت البجاري لوكالة ايرث نيوز ان “شركة زين اعلنت انه ستكون هناك ضريبة ادارة الشريحة مقدارها 350 دينار عراقي على كل مواطن الا ان هذه الضريبة غير صحيحة وغير رسمية وغير قانونية لذلك […]

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