العراق وحرب اليمن.. موقف تدعمه خبرات الكوارث

2023/04/19 | 14:40 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس فؤاد معصوم إن العراق يرفض الحرب في اليمن، "لأننا نعرف جيدا تبعاتها وما تجره من ويلات ودمار وهتك أعراض ونزوح وتشريد وخراب، لذلك ندعو إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وحل المسألة بالحوار".

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