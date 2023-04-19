رسمياً.. رئيس مجلس المفوضين يقدم استقالته من منصبه

2023/04/19 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - رئيس مجلس المفوضين في مفوضية العليا للانتخابات القاضي جليل عدنان يتجه لتقديم استقالته من منصبه

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