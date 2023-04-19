2023/04/19 | 14:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتهمين يعملان في مهنة القصابة، وكانا ينويان بيع اللحم على الشوارع العامة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية.. اعتقال شخصين يبيعان لحم حصان للمواطنين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية.. اعتقال شخصين يبيعان لحم حصان للمواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).