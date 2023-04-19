2023/04/19 | 15:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمت العتبة الحسينية المقدسة عدد من

الطالبات اليتيمات المتفوقات دراسيا في

جامعة الزهراء (عليها السلام) في فعالية

"بسمة عيد" التي اقامها اعلام وثقافة

اليتيم التابع لقسم الاعلام في العتبة

الحسينية المقد

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