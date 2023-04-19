2023/04/19 | 15:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الاولى تنجز هيأة التقاعد

الوطنية معاملات موظفين متقاعدين في

مقر وزارتهم تنفيذا لحزمة الاجراءات

الداعمة لشريحة المتقاعدين التي اطلقها

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ،

وعملا بتوجيهات وزير ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاول مرة... التقاعد الوطنية تنجز المعاملات التقاعدية لموظفي وزارة الصناعة في مقر وزارتهم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاول مرة... التقاعد الوطنية تنجز المعاملات التقاعدية لموظفي وزارة الصناعة في مقر وزارتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).